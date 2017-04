Bradley Cooper et Irina Shayk ont eu leur premier enfant !

En ce mois d'avril 2017, Bradley Cooper et Irina Shayk fêtent leurs deux années de relation. La célébration est pour le moins réussie pour le couple. En effet, comme l'a annoncé le magazine américain UsWeekly, le top model Russe a accouché il y a quelques jours ! Les amoureux ont donc accueilli leur tout premier enfant.



L'acteur et sa bien aimée ne se sont pas encore exprimés à ce sujet, il faudra donc patienter pour savoir si le bébé est un garçon ou une fille. Très discrets, ils avaient d'ailleurs attendu un an pour officialiser leur amour. Il y a quelques semaines, les deux tourtereaux avaient organisé une baby shower à Los Angeles pour préparer la naissance de leur heureux événement, d'après les informations du site E! News. Elle se serait déroulée à merveille et, évidemment, le couple aurait reçu de nombreux cadeaux de la part de leur entourage pour l'occasion.



Agé de 42 ans, le comédien connaît la joie d'être père pour la toute première fois, bien qu'il ait déjà été marié. En 2006, il a dit "oui" à l'actrice Jennifer Esposito avant de finalement divorcer un an plus tard. Il a également fréquenté Renée Zellweger. Quant à Irina Shayk, elle est l'ex d'un autre homme mondialement connu, le footballeur Cristiano Ronaldo !