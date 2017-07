Braquage de Liberté 6 et de la Gueule Tapée : Les malfaiteurs arrêtés par la Sûreté Urbaine

Les auteurs du braquage de l'agence Wafacash à Gueule Tapée et du Crédit mutuel du Sénégal (Cms) de Liberté 6, survenu le 19 juin dernier, ont été arrêtés par les éléments de la Sûreté urbaine de Dakar.



Deux repris de justice et un taximan



Le Commissaire El Hadj Cheikh Dramé, chef de la Sureté urbaine, informe que trois malfaiteurs ont été mis hors d'état de nuire. Il s'agit de Cheikh Tidiane Diouf, Seydou Kane et Diégane Niane. Ce dernier était le chauffeur du taxi qui leur permettait de se déplacer et de commettre leur forfait. D'ailleurs son taxi a été immobilisé.



Ils se sont partagé le butin à Hann



Le commissaire Dramé ajoute que les mis en cause sont des repris de justice. Ils ont avoué avoir ourdi leur plan à Hann (quartier) et se sont partagé le butin à Cambérène 2, lieu où ils se sont séparés.



Au cours d'un point de presse organisé par le Bureau des relations publiques de la Police (Brp) au commissariat central, le commissaire El Hadj Cheikh Dramé a remercié “les honnêtes citoyens qui ont bien voulu collaborer” avec ses éléments. Il a rappelé à la population que la sécurité est l'affaire de tous.



Comment la SU les a démantelé



Il faut rappeler que les mis en cause, tous armés, avaient réussi à s'introduire dans les locaux du Crédit mutuel sénégalais, situé en face du terrain de football de Liberté 6, vers 10 heures du matin . Après avoir maîtrisé et ligoté le vigile, les clients et le personnel qui étaient sur place, ils ont pu emporter la somme de 7.930.035 francs Cfa, l'enregistreur de la vidéosurveillance, le système d'alarme, les clés de la porte d'entrée, les téléphones portables du personnel et des clients et des documents administratifs, tels que des permis de conduire et des cartes bancaires. Dans leur fuite, les malfaiteurs sont tombés sur un charretier et ont tout simplement tiré à bout portant sur son cheval.



Le même jour, la même bande a attaqué l'agence Wafacash, sise à Gueule Tapée, avant d'emporter la somme de 2.900.000 francs Cfa et des téléphones portables.



Les éléments de la Sureté urbaine, instruits par le Procureur de la République, ont ouvert une enquête. Et “après de vives et intenses investigations, notamment par des recherches, des renseignements, des infiltrations et des surveillances”, la Sûreté urbaine a réussi à identifier et arrêter les membres de cette bande.