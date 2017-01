Braquage de banque à Yeumbeul : Des malfrats emportent 111 millions et tirent sur des policiers

Le sommeil des habitants de Yeumbeul Sud a été perturbé, dans la nuit du lundi au mardi, par des échanges de coups de feu. La cause : des individus armés ont braqué, armes aux poings, l’agence Ecobank de la localité. Ils ont emporté 111 millions de francs CFA.



Ils étaient à bord d’un 4X4 double cabine de couleur blanche et immatriculé « AD » (pour Administration). Le véhicule roulait à tombeau ouvert. Ils étaient encagoulés.



Lorsque les assaillants ont débarqué devant l’agence, ils ont quadrillé la zone, brandissant leurs armes pour enrayer toute velléité d’opposition. Le vigile était en discussion avec quelqu’un. Les braqueurs neutralisent les deux hommes, tirent sur la caméra de surveillance, désactivent le système d’alarme, défoncent la porte et s’empare du coffre contenant 111 millions de francs CFA.



En prenant la fuite, après leur forfait, les assaillants tombent sur un véhicule de police alerté par un taximan qui a assisté au braquage. Ils sortent de leur véhicule, tirent sur les policiers qui répliquent. Ils remontent dans leur 4X4 et s’enfuient en tirant en l’air. Comme dans un film.

Les policiers de Malika ainsi que les gendarmes de Keur Massar sont alertés. Des éléments des deux corps se liguent et se mettent à fouiller les environs. Sans succès.

Hier, mardi 24 janvier, dans la journée, des enquêteurs de la Sûreté urbaine sont retournés sur les lieux du crime. Ils ont hérité du dossier.



