Braquage de l’Agence WAFACASH sise à Gueule Tapée et du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) de Liberté 6 : le gang interpellé

Déclaration du Chef de la Sûreté Urbaine de Dakar





Pour rappel, le 19 juin 2017, le service a été informé de l’attaque par des individus armés, de deux agences de transfert d’argent sises respectivement à Gueule Tapée et à Liberté 6. Ces malfaiteurs qui avaient usé d’armes à feu pour commettre leur forfait avaient réussi à se fondre dans la nature emportant avec eux d’importantes sommes d’argent.



En effet ce jour-là, les mis en cause, tous armés, avaient réussi à s’introduire dans les locaux du CMS situé en face du terrain de football de Liberté 6 vers 10 heures après avoir maîtrisé et ligoté le vigile. Les clients et le personnel qui étaient sur place avait subi le même sort.



C’est ainsi qu’ils ont pu emporter la somme de 7.930.035 frs CFA, l’enregistreur de la vidéosurveillance, le système d’alarme, les clés de la porte d’entrée, les téléphones portables du personnel et des clients et des documents administratifs tels que permis de conduire et cartes bancaires. Dans leur fuite, ils sont tombés sur un charretier qu’ils ont tout simplement immobilisé en tirant à bout portant sur le cheval.





Le même jour, l’agence Wafacash sise à Gueule Tapée avait elle aussi été attaquée par des individus non identifiés qui avaient emporté la somme de 2.900.000 frs CFA et des téléphones portables.



La Sûreté Urbaine qui a été instruite à prendre en charge l’enquête a, après de vives et intenses investigations notamment par des recherches, des renseignements, des infiltrations, des surveillances entre autres, réussi à identifier les membres de la bande qui étaient au nombre de trois.

Il s’agit des nommés :

C.T.DIOUF ;

S. KANE ;

D. NIANE ;

Les mis en cause, ayant tous eu maille à partir avec la justice, ont souligné avoir tissé leur plan à Hann et avoué s’être partagé le butin à cambéréne 2, lieu où ils se sont séparés.

Toutefois, il me plait de remercier les honnêtes citoyens qui ont bien voulu collaborer et de rappeler à toute la population sénégalaise que la sécurité est l’affaire de tous.





