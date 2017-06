Braquage de l’agence CMS de Liberté 6 : près de 8 millions de FCfa emportés

Un braquage digne d’un film hollywoodien. Trois individus armés de pistolets automatiques ont fait irruption hier, aux environs de 10 heures 30 à l’agence du Crédit Mutuel du Sénégal ( Cms) sis en face du terrain de football de Liberté 6.



Après avoir tenu en respect le vigile et la caissière ainsi que les clients trouvés sur place, ils s’emparent de l’argent trouvé dans la caisse et le coffre-fort. Au total une somme de 7 930 035 FCfa a été dérobée par les bandits.



Pour éviter de se faire identifier, les braqueurs ont arraché l’enregistreur de la vidéo surveillance. Ce n’est pas tout, car ils ont également pris le système d’alarme, les téléphones portables des otages pour éviter qu’ils avisent la police.



En sortant, ils sont tombés sur un charretier et ont cru qu’il était à leur poursuite. Ils ont tiré et blessé son cheval. Avisés quelques minutes après le départ des bandits, les éléments du Commissariat de Dieupeul ont débarqué sur les lieux pour faire le constat. Une enquête a été ouverte.



L’As