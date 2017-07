Braquage du crédit mutuel de Kaolack : Deux militaires en service au camp Semou Diouf, arrêtés

La ville de Kaolack a connu hier, un braquage particulier. Trois individus ont attaqué le Crédit mutuel du Sénégal ( Cms) en plein jour et emporté près de 10 millions de FCfa . L’enquête ouverte a permis d’arrêter deux militaires en service au camp Semou Djimith Diouf.



Les braqueurs de la banque Crédit mutuel du Sénégal à Kaolack, n’ont pas eu le temps de profiter des millions qu’ils ont empochés dans les locaux du CMS sis au quartier Kasaville en face de Niety Gouy. Le professionnalisme des enquêteurs a permis de mettre la main sur ces malfaiteurs, dont deux militaires en service au camp Sémou Djimith Diouf.



Les populations de Kasaville stupéfaits, étaient spectateur d’un scenario qui n’avait rien à envier aux films hollywoodien.s En effet, c’est aux environs de 9 heures que ces trois hommes ont fait irruption dans l’institution financière. Armé de coupe-coupe et d’un fusil de fabrication artisanale, ils ont réussi à ligoter le gardien sans beaucoup trop de mal.



Au même moment, la caissière gagnée par la peur, était tombée dans les vapes. Ainsi, en toute liberté, les bandits ont pris leur temps pour emporter les 9 9000 000 millions Cfa qui étaient en caisse. Sans bruit, ils sortent de la banque et remontent sur la moto avant de démarrer en trombe.



Alertés, la police a effectué une descente sur les lieux et ouvert aussitôt une enquête. Avec les témoignages du vigile, les enquêteurs ont fini par localiser les malfaiteurs dont deux militaires en service, arrêtés au camp Semou Djimith Diouf.





(Source l’observateur)