Brésil : L’ancien président Lula condamné à neuf ans et demi de prison pour corruption

Au Brésil, l’ancien président Lula a été condamné à plus de 9 ans de prison pour corruption, ce mercredi 12 juillet. Icône de la gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, qui a été à la tête du Brésil de 2003 à 2010, restera en liberté jusqu’à son procès en appel.



Reconnu coupable d’avoir bénéficié de pots-de-vin pour plus d’un million d’euros, l’ancien président a été condamné pour corruption et blanchiment d’argent.



Lula aurait reçu un appartement triplex situé dans une station balnéaire. Un cadeau de l’entreprise de BTP brésilienne OAS en échange de l’attribution de contrats avec la compagnie pétrolière publique Petrobras, au coeur du plus gros scandale de corruption de l’histoire du pays.



Selon le juge Sergio Moro, deux témoignages confirment que Lula aurait demandé à ce que des preuves de la transaction soient détruites. Le magistrat n’a pas décrété de prison préventive. L’ancien ouvrier métallurgiste devenu président la République pourra donc rester libre en attendant son jugement en appel.



Quatre autres procédures judiciaires



Mais il reste visé par quatre autres procédures judiciaires, toutes liées au vaste scandale de corruption Petrobras, avec le trucage systématique des appels d’offres du géant pétrolier brésilien. Plus de 2 milliards d’euros ont été détournés en 10 ans. Le juge Moro a conclu sa sentence par cette phrase, sans appel : « Peu importe la hauteur à laquelle vous vous trouvez dans la société, la loi est toujours plus haute que vous ».



Rfi