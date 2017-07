Brest (France): Un homme de 86 ans évacué d’un navire à passagers

Victime d’une chute sur un navire assurant la liaison entre Southampton et Lisbonne, un homme de 86 ans a été évacué vers l’hôpital de la Cavale Blanche, à Brest.



Ce lundi, à 11 h 40, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de Corsen reçoit une alerte du navire à passagers Balmoral : un homme de 86 ans vient de faire une chute. Le navire assurait la liaison entre Southampton, au Royaume-Uni, et Lisbonne, au Portugal. Au moment du signal, il se situe à environ 115 km au nord-ouest de Brest.



La décision est prise d’évacuer le blessé souffrant de la hanche. L’hélicoptère d’alerte Caïman, de la Marine nationale, est envoyé sur place. Remontée à bord aux alentours de 14 h, la victime a été transportée vers l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest.