Bretagne : ils veulent appeler leur bébé Fañch, la mairie refuse

Un couple de Bretons a eu la mésaventure de voir refuser le prénom qu’ils avaient choisi pour leur bébé par la mairie de Quimper. Motif : la tilde, cet accent présent dans l’alphabet breton (et espagnol), mais qui n’est pas reconnu par l’administration française.



Si le prénom peut parfois être source de disputes entre le père et la mère, là, c’est l’administration qui sème le trouble. Jean-Christophe Bernard et son épouse, de Bretagne, ont accueilli leur petit garçon jeudi dernier. A l’hôpital, ils déclarent vouloir le nommer Fañch, un prénom d’origine bretonne porté notamment par deux écrivains: Fañch Peru et Fañch Broudig.

Le problème de la tilde



Mais dès le lendemain, le vendredi, c’est la douche froide. Le service de l’état-civil de la mairie de Quimper les contacte pour leur annoncer que ce prénom n’est pas reconnu à cause de la présence d’une tilde, cet accent sur le n, présent dans l’alphabet breton et espagnol. Or, « seul l’alphabet romain peut être utilisé et les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et cédilles », précise la circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil.

Triste et en colère

“On a choisi ce prénom, qui veut dire François, il y a neuf mois et là on est triste et en colère qu’on nous dise que ce n’est pas possible” de le lui donner, a déclaré Jean-Christophe Bernard. “On nous a dit qu’il fallait changer de prénom, nous avons jusqu’à mardi pour prendre une décision.”, déplore encore le père en colère.

La langue bretonne, un sujet politique

Le couple a en tout cas le soutien du parti régionaliste « Oui la Bretagne ». Yann Pelliet, candidat aux élections législatives dans le Finistère, a contesté cette décision administrative dans Ouest France : « Comment pouvons-nous tolérer qu’en 2017 on en soit encore à refuser des prénoms bretons en France ? (…) Elu député en juin, je mettrai toute mon énergie pour que la langue bretonne et toutes les langues régionales en France soient enfin officialisées », déclare le candidat.



source:fr.yahoo



