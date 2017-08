Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Brigitte Macron : « Le seul défaut d’Emmanuel Macron est d’être plus jeune que moi » Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2017 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

Après trois mois passés à l’Elysée, Brigitte Macron est enfin sortie de son silence concernant sa relation avec le Président français et son statut de première dame. Âgée de 64 ans, sa relation avec le plus jeune Président français est sortie de l’ombre, lors de la campagne présidentielle.

Dans sa première interview accordée au Magazine Elle, Brigitte parle de son histoire d’amour avec Macron qui a commencé il y a plus de 20 ans.

L’élection de Macron en mai a peu contribué à apaiser la polémique qui l’entoure et le débat sur son statut de « première dame » de France fait la Une depuis quelques semaines.



‘Première Dame’ c’est un mot qu’elle n’aime pas, car selon elle, chaque fois qu’elle entend ce mot, elle a toujours envie de regarder derrière et se demander de qui on parle. Néanmoins, en ce qui concerne son rôle, elle a affirmé :

« Il est important que tout soit clairement précisé: comme toutes celles qui m’ont précédé, j’assumerai mon rôle public, mais les Français connaîtront les moyens qui sont mis à ma disposition.



« Mon statut sera déterminé non pas par une loi, mais par une charte transparente qui expliquera que je ne serai pas payé. « Il est très clair dans mon esprit que les Français ont élu Emmanuel et pas moi, bien qu’ils aient su, bien sûr, que nous étions un couple », a-t-elle ajouté. Cette future charte est attendue dans les prochains jours.

Les dernières semaines ont été difficiles pour le couple présidentiel qui a vu près de 315 000 personnes signer une pétition s’opposant au projet de Macron visant à créer un statut officiel de « Première Dame » pour son épouse. Ce débat sur le statut de Brigitte Macron a fait chuter rapidement la popularité de son mari, que celle de tous les Présidents nouvellement élus



Avec près de 24 ans d’écart, l’histoire d’amour de Mme Macron avec le président français reste une source de fascination pour les Français. Elle l’a rencontré alors qu’elle était son professeur de théâtre et une femme mariée avec trois enfants.

Malgré l’hostilité des parents de Macron à l’égard de sa relation avec son professeur, les deux se sont finalement mariés en 2007.

Parlant du début de sa relation avec Macron, elle a déclaré : « Le seul défaut d’Emmanuel est d’être plus jeune que moi »

« Quand je lis les choses qu’on écrit sur nous, j’ai toujours l’impression que je lis l’histoire de quelqu’un d’autre. Pourtant, notre histoire est si simple. Si je n’avais pas fait ce choix, je serais passée à côté de ma vie »

interrogée à propos de son arrivée à l’Elysée, elle a noté :«Avec Emmanuel, je suis tellement habituée à ce qu’il m’arrive des choses extraordinaires que je me demande toujours quelle va être la prochaine aventure. Et cela dure depuis vingt ans ».







