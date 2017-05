Brigitte Macron a accom­pa­gné son époux Emma­nuel dans plusieurs dépla­ce­ments en France, mais elle n’était pas présente à l’étran­ger car elle a très peur dans l’avion.

C’est à cause de la situa­tion de François Hollande que Brigitte Macron n'avait pas pu entrer à l'Elysée au bras d'Emmanuel Macron le jour de la passa­tion de pouvoir. Mais il n’y a personne à blâmer si elle n’est pas aux côtés de son époux lors des dépla­ce­ments de celui-ci à l’étran­ger. Pendant presque toute la campagne, elle était là : pour la victoire finale fêtée au Louvre, bien entendu, mais aussi pendant les meetings et les sorties sur le terrain.

Là où on ne l’a pas vue, c’est lorsqu’Em­ma­nuel Macron s’est rendu à Alger, à New York et à Berlin. Des desti­na­tions que celui qui était alors un des candi­dats en lice pour l’Ély­sée avait rejointes en prenant l’avion. Un moyen de trans­port que Brigitte Macron préfère éviter dans la mesure du possible. Atteinte d’aé­ro­dro­mo­pho­bie, elle n’est pas du tout à l’aise dans les airs, révèle François-Xavier Bour­maud dans le livre Les coulisses d’une victoire.



Il lui est déjà arrivé de monter à bord d’un appa­reil, mais ceux qui étaient là avec elle s’en souviennent encore : « Voya­ger à côté d’elle dans les airs, c’est l’as­su­rance d’ar­ri­ver avec la main broyée, s’amuse un conseiller du candi­dat qui a vécu l’ex­pé­rience », peut-on lire dans cet ouvrage cité par Télé-Loisirs. Personne ne pourra dire qu’elle n’a pas les pieds sur terre.



