Brigitte Macron va très certai­ne­ment garder de magni­fiques souve­nirs de son passage au Maroc ce mercredi et ce jeudi. Invi­tée aux côtés de son mari par le roi Moham­med VI, elle n’aura pas le temps de s’en­nuyer.



Emma­nuel Macron avait promis de se rendre au Maroc « très rapi­de­ment après l’élec­tion ». Elu président de la Répu­blique le 14 mai dernier, il n’aura pas tardé à tenir sa promesse. Ce mercredi, il rendra visite au roi Moham­med VI et Brigitte sera du voyage. Invité par le roi en personne « pour une première prise de contact », le couple prési­den­tiel fera là un voyage person­nel. Durant les deux jours qu’il passe­ront au Maroc, le président et sa femme seront bien reçus !



Le roi Moham­med VI a prévu de les invi­ter à un Iftar en sa rési­dence de Dar al Salam. Un Iftar évidem­ment très privé. (l’If­tar est le dîner de rupture du jeûne que les musul­mans prennent chaque soir, au coucher du soleil, durant le mois du rama­dan, ndlr). Afin que le séjour de Brigitte et Emma­nuel Macron au Maroc soit mémo­rable, Le roi Moham­med VI a convié la Première dame à une expo­si­tion tout à fait excep­tion­nelle : l’ex­po­si­tion consa­crée à Picasso au musée Moham­med VI d'art moderne et contem­po­rain de Rabat. Plus de 100 oeuvres y seront accro­chées. Nul doute que Brigitte Macron sera éblouie.



Il faut espé­rer que le trajet jusqu’au Maroc ne vien­dra pas tout gâcher car la Première dame a une peur panique de l’avion, une véri­table phobie qui l’a même empê­chée d’accom­pa­gner son mari à Berlin ou encore à New York. Vrai­ment dommage. Etant impos­sible d’ima­gi­ner Brigitte Macron se rendre au Maroc autre­ment que par les airs, on se doute qu’elle ne va pas appré­cier cette partie du voya­ge…



