Brigitte Macron : le secret de sa silhouette impeccable, dévoilé

A 64 ans, Brigitte Macron impressionne les fashionistas du monde entier pour son style impeccable mais aussi une silhouette parfaite. Mais quel est le secret de la femme d'Emmanuel Macron ?



Dans sa garde-robe, tout lui va à la perfection. Brigitte Macron donnerait des complexes à n'importe quelle fashionista grâce à son style toujours apprêté que ce soit en robes courtes ou en jeans. La Première dame de France peut afficher sans complexe, sa silhouette parfaite, elle qui a soufflé sur ses 64 bougies en avril dernier. Pour ne pas se laisser aller, Brigitte Macron s'est imposé une véritable discipline de fer.



Elle a quelques astuces dans sa manche pour ne pas se faire peur en montant sur la balance. Comme le rapporte l'hebdomadaire Gala dans son nouveau numéro, Brigitte Macron fait attention à ses repas servis à l'Elysée. Avec son mari, ils privilégient souvent du poisson grillé et des fruits de mer. Un choix équilibré pour ne pas se laisser tenter par des plats plus consistants et légèrement moins recommandés pour la ligne.



Karl Lagerfeld complètement fan



Mais ce n'est pas la seule parade de Brigitte Macron contre les kilos superflus. L'ex-prof de français ne ménage pas ses efforts en multipliant les séances intensives sur son vélo d'appartement, installé dans les appartements présidentiels. Et ça paye ! Brigitte Macron a eu le droit à un joli compliment de la part d'un fan célèbre. "J'adore Brigitte Macron. Elle a une silhouette ravissante", avait lancé il y a quelques mois, Karl Lagerfeld dans l'émission culturelle de Léa Salamé, Stupéfiant !, sur France 2.