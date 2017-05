Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Brigitte Macron : son rema­riage avec Emma­nuel Macron a fait « du remue-ménage » auprès de ses amis Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2017 à 22:31 | | 0 commentaire(s)|

Brigitte Macron est une femme amou­reuse. Pour les beaux yeux d’Em­ma­nuel, elle a tout plaqué, avant de l’épou­ser non sans quelques réti­cences. Une seconde union qui n’a pas plu à tous ses proches. L’his­toire d’amour d’Em­ma­nuel et Brigitte Macron s’est construite sans beau­coup de soutien. Épris de sa profes­seure de théâtre, qu’il retrou­vait tous les vendre­dis soir pour travailler à l’écri­ture d’une pièce, celui qui n’était encore que lycéen a senti ses senti­ments chan­ger. Et il n'était pas le seul. Mais voilà, celle qui s’ap­pe­lait encore Brigitte Auzière était mariée à André-Louis Auzière et mère de trois enfants, Sébastien, Laurance – qui était dans la même classe qu’Em­ma­nuel – et Tiphanie. Autant de barrières qu’Em­ma­nuel Macron était bien décidé à fran­chir. Soutenu par Manette , sa grand-mère bien-aimée, Emma­nuel Macron a conti­nué d’en­tre­te­nir une rela­tion amou­reuse avec celle que tout le monde surnomme Bibi, bravant ainsi l'interdiction de ses parents.

Brigitte s’est elle aussi mis un temps une partie de sa famille à dos. « Cela a été un immense scan­dale. En toute fran­chise, ils n’aiment pas vrai­ment en parler. Tout cela les a énor­mé­ment embar­ras­sés. Son père Jean était furieux », avait confié un jour­na­liste du Cour­rier Picard au DailyMail. André-Louis Azière, averti par le voisi­nage de la liai­son qu’en­tre­te­nait son épouse, a " ausitôt quitté le domicile conjugal" : « Il a égale­ment perdu les connexions, la répu­ta­tion et l’argent que son mariage avec Brigitte lui offrait. »

Mais qu’im­porte, à force de patienter, Emma­nuel Macron a su faire d’elle la femme de sa vie. Elle était réticente à ce mariage ? Il a su une fois encore trou­ver les mots pour la convaincre : ils sont unis le 20 octobre 2007 à la mairie du Touquet.

« C’était une fille adorable et très bien élevée qui aimait rece­voir, s’est souve­nue pour Elle Marianne Reynaud, une ancienne prof de droit, et amie de Brigitte Macron à l’époque de son premier mariage. Elle avait déjà cette blon­deur solaire et j’ai le souve­nir qu’elle fredon­nait tout le temps. C’était une confi­dente, tout sauf une rago­teuse ou une faiseuse d’his­toires. Évidem­ment, dans notre groupe d’amis, ça a fait un peu de remue-ménage quand, des années après, elle s’est rema­riée. »

Un constat que fait aussi son ami, l’écri­vain Philippe Besson qui assure que « leur couple s’est construit sur une forme d’op­probre » : « Quand on a souf­fert une discri­mi­na­tion de cette nature, on en sort soit brisé, soit très déter­miné. » Ensemble et avec leurs proches – Tiphaine, la fille de Brigitte est montée au créneau pour défendre sa maman – ils ont décidé de faire de leur couple la force dont ils ont besoin au quoti­dien. « Rien ne pourra être plus dur que ce qu’ils ont traversé pour impo­ser leur amour », conclut Stéphane Bern.





