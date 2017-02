Britney Spears en appelle à ses fans après le terrible accident de sa nièce, Maddie

La nièce de Britney Spears est hospitalisée dans un état grave depuis dimanche. La chanteuse est sortie de son silence pour demander quelque chose à ses fans.



Maddie, la fille de Jamie-Lynn Spears et nièce de Britney, a été victime d’un terrible accident de quad ce dimanche 05 février. La petite fille, âgée de 8 ans, a été transportée à l’hôpital en urgence, mais selon le site TMZ, elle serait toujours dans un état critique.



Selon les premiers rapports de la police, les circonstances de l’accident seraient plus claires. Le drame se serait produit sur la propriété familiale en Louisiane et les parents, d’abord accusés de ne pas être présents sur les lieux, semblaient bien être là. La petite fille aurait dévié sa route pour éviter un puits de drainage qui se trouvait sur le bas côté mais l’engin se serait retourné en tombant dans l’eau.



Une terrible épreuve pour toute la famille qui essaye de faire face du mieux qu’elle le peut. C’est pourquoi Britney est finalement sortie de son silence et a posté un message à ses fans sur Instagram. « Nous avons besoin de tous vos vœux et prières pour ma nièce. » Une demande simple sobrement accompagné d’une jolie photo de la petite Maddie