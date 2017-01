Brûlé par l'explosion de sa cigarette électronique, il perd 7 dents

Le tabac, ça fait ringard maintenant, la mode c'est l'usage de la chicha et le nec plus ultra, la cigarette électronique. Croyant que cette nouvelle tendance est plus saine, les jeunes se sont rués sur ces innovations sans en connaitre les vrais risques. Un jeune homme américain vient d'en faire les frais. Il a perdu sept dents et a été sérieusement brûlé par l'explosion de sa cigarette électronique.





Le jeune homme a déjà décidé de ce débarrasser de cette habitude : "Je l'utilise depuis un an et je vous garantis que je n'ai pas fait quelque chose d'interdit. Mais ce truc a vraiment explosé dans mon visage."





L'homme assure que sa cigarette était en bon état et n'avait aucun défaut. Raison de plus pour être prudent avec cette technologie.