Bruxelles prolonge le gel des avoirs des clans Ben Ali et Trabelsi

Bruxelles décide la prolongation du gel des avoirs de l'ancien Président tunisien, première cible du printemps arabe en 2011, ainsi que 48 autres personnes considérées comme « responsables du détournement de fonds publics tunisiens et de personnes et entités qui leur sont associées ».



Bruxelles continue de geler les avoirs de l'ancien Président tunisien, Zine El Abidin Ben Ali, et ceux du clan de sa femme, Leila Trabelsi. Le Conseil des ministres de l'UE vient de prolonger jusqu'au 31 janvier 2018, le gel des avoirs de 48 personnes considérées comme « responsables du détournement de fonds publics tunisiens et de personnes et entités qui leur sont associées ». Un trésor évalué à quelques 9 milliards de dollars.



Les sanctions ont été introduites initiées le 31 janvier 2011, contre l'ancien Président Ben Ali, sa femme et 46 autres personnes. Le Conseil a jugé que le détournement de fonds publics prive le peuple tunisien des avantages du développement de son économie et de sa société et compromet l'évolution démocratique du pays. Ces mesures restrictives de gels des avoirs ont été reconduites chaque année depuis 2011.



Des avoirs gelés en Suisse aussi



Rappelons que le gouvernement suisse avait fait la même annonce en décembre 2016. S'élevant à environ 60 millions de francs suisses (55 millions d'euros), les avoirs en Suisse de l'ex-Président tunisien resteront également gelés un an de plus afin d'accorder plus de temps aux enquêtes pénales en cours et de soutenir la coopération judiciaire, a fait savoir le gouvernement suisse dans un communiqué.



Il faut dire que la restitution de ces avoirs à l'Etat tunisien pourrait donner une véritable bouffée d'oxygène au gouvernement Essebsi qui doit faire face à une sévère crise économique avec un taux de chômage record, surtout avec le coup dur qu'a essuyé le secteur stratégique du tourisme.



