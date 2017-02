Budget 2017: 3360 milliards de francs disponibles depuis le 2 janvier, une première au Sénégal

L'Assemblée Nationale avait adopté au mois de novembre 2016, le budget de 2017, arrêté à la somme de 3360 milliards de francs CFA. Il est à signaler que depuis le 2 janvier 2017, le budget est mis à la disposition des différents ministères. Chose rare car c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal, que tous les budgets ont été notifiés avant le 31 décembre 2016 et intégralement mis en place le 2 janvier sans exception.



Néanmoins, certaines administrations ont eu des difficultés pour pour engager leur budget.



Quand elles incriminent le ministre de l'Economie et des Finances, c'est dire qu'elles seraient de mauvaise foi, au regard de la prouesse réalisée par le ministre du Budget, Birima Mangara. Le nouveau budget 2017 de l'Etat du Sénégal est disponible depuis le 31 décembre 2016.



Selon les sources de Direct Info, depuis 2 janvier 2017, aucune structure de l'Etat ne peut invoquer l'argument selon lequel, le budget 2017 n'est pas disponible. Celles-ci peuvent dès lors commencer à exécuter convenablement leurs dépenses budgétaires.



Ainsi, le ministre du Budget vient de réaliser un exploit de taille. Ce qui constitue un saut qualitatif , en direction de la réalisation du PSE (plan Sénégal émergent) , principal viatique de la politique de développement du Président Macky Sall.

Et présentement, pour en terminer avec les chiffres, le budget est exécuté à hauteur de 7%.

