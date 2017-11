Budget 2018: Sidiki Kaba moins servi que son prédécesseur Mankeur Ndiaye Le budget 2018 du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a connu une baisse de 2, 86% en valeur relative, passant de 62. 562. 332. 620 francs CFA en 2017 à 60. 777. 735. 560 FCFA en 2018, selon le rapport de la Commission des Affaires étrangères, de l’Union africaine et des Sénégalais de l’extérieur lors du vote de budget du même ministère dirigé par Sidiki Kaba. Le ministre a présenté le rapport ce samedi à l’hémicycle face aux députés.

« Le budget 2018 connaît ainsi une baisse de 1.787. 597. 060 de FCFA en valeur absolue", dit le rapport de la Commission des Affaires étrangères, de l’Union africaine et des Sénégalais de l’Extérieur dirigé par Sidiki Kaba.



Les dépenses du personnel enregistrent, par rapport à 2017, une baisse de 58. 517. 060 FCFA en valeur absolue et 0,24% en valeur relative. Elles passent de 24. 572. 511. 620 FCFA à 24. 513. 994. 560 FCFA.



Les crédits inscrits à ce titre s’élèvent à 25. 706. 037. 000 FCFA contre 23. 419. 615. 000 FCFA, soit une augmentation de 2. 028. 522. 000 FCFA en valeur absolue et 9,76% en valeur relative.



Les dépenses en capital sont arrêtées à la somme de 1. 319. 490. 000 FCFA contre 2. 160. 000. 000 FCFA en 2017 soit une baisse de 38,91% en valeur relative.



Les transferts en capital au titre 2018 se chiffrent à 4. 300. 000. 000 FCFA contre 3. 300. 000. 000 FCFA, soit une augmentation de 30,30% en valeur relative, souligne le texte.









Thierno Malick Ndiaye

