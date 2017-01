Budget de la mairie de Dakar: Khalifa Sall pèse 66 milliard F CFA

Présidant le conseil municipal de la ville, le socialiste a souligné que « ce que nous avons dit, c’est qu’avec l’acte 3, il nous faut terminer les gros chantiers structurants.



L’éclairage de Dakar, on le termine cette année et nous pensons d’ici le mois de mars, on aura fait 40 000 points lumineux à Dakar et on va aller vers l’efficacité énergétique ».



Il a aussi annoncé « une opération qui va changer la source d’énergie pour prendre le led qui nous permettre de faire baisser la consommation ». Interpellé sur l’affaire Bamba Fall et Cie, Khalifa a indiqué qu’il va tenir une conférence de presse bientôt pour en parler et aussi se prononcer sur l’actualité politique en général.



Source Vox Populi