Building Administratif: "Une nébuleuse" à 17 milliards Fcfa

C'est l'Ordre des Architectes qui avait ouvert les hostilités, en évoquant une nébuleuse autour de ce marché de 17 milliards de Fcfa, attribué par entente directe, dit-on. Le Secrétariat national du Rewmi avait ensuite jeté de l'huile sur le feu déjà allumé. Ces deux entités s'étonnent de la nébuleuse autour de l'attribution du marché de réfection du Building administratif par le Gouvernement au groupe Bamba Ndiaye. Fodé Diop, président de l'Ordre disait: " La réfection du Building administratif a coûté à l'Etat 17 milliards Fcfa, donc comment la construction de ces tours pourrait-elle revenir à 21 milliards de F Cfa? Il y a une nébuleuse qui ne dit pas son nom!" Ce dernier faisait référence à la Cité de l'émergence, qui prévoit la construction de 17 tours de 10 étages chacune sur le site de l'ex-gare routière "Pompiers",pour un montant de 21 milliards F Cfa.



Construit depuis la période coloniale, le Building administratif abritait la plupart des départements ministériels, ainsi que la Primature. Dans un état de délabrement avancé, sa réhabilitation était devenue une nécessité recommandé par les services de la Protection civile. Le Premier ministre d'alors, Abdoul Mbaye, avait ainsi décidé de faire effectuer des travaux de réfection dans les plus brefs délais. Au début, l'on parlait d'un marché de 80 milliards de Fcfa, attribué à une entreprise plus connue dans la vente de carreaux et d'équipements de maison, mais qui a l'avantage d'appartenir à un ami de l'ancien Pm. Certains ministres soupçonnaient; en sourdine, Abdoul Mbaye de favoriser ses amis et de ne pas avoir lancé un appel d'offres pour ce marché. La tension était alors latente au sein du Gouvernement.



L'Obs