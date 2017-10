Building administratif : Encore 675 millions supplémentaires pour sa réhabilitation

A ce rythme, les travaux de réfection du Building Administratif risquent de vider tous les caisses du Trésor public. Et pour cause, dans la loi de finance initiale 2018, révèle « Les Echos », la Primature a encore budgétisé la rondelette somme de 675 millions de francs Cfa.



En 2013, à travers un appel d’offres restreint qui avait suscité la polémique, l’Etat avait attribué le marché initial, immatriculé T1431/13, à Bamba Ndiaye Sa. Mais très vite, les coûts vont se révéler plus élastiques que prévu, puisqu’un avenant va s’ajouter au marché initial.



En effet, alors que l’Etat n’a pas même encore réceptionné le bâtiment dont la réfection devait, au départ, coûter 30,04 milliards de francs CFA, un deuxième avenant de 9,4 milliards de francs Cfa avait été conclu dans le premier trimestre de 2017 entre l’Etat du Sénégal, par le biais de la Primature, et l’entreprise Bamba Ndiaye Sa, l’adjudicataire initial du marché. Ce qui porte la facture à peu près 40 milliards de francs Cfa.