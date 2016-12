Bureau Politique du PS : Abdoulaye Wilane menace directement Khalifa Sall Une attitude fractionniste. C'est le qualificatif donné par Abdoulaye Wilane à l'attitude de Khalifa Sall et ses camarades. En marge de la réunion du Bureau Politique du PS qui s'est tenue hier, le porte-parole du parti socialiste a laissé entendre en filigrane que des mesures vont être prises face à cet état de fait. Sans entrer dans les détails, Wilane soutient que chaque chose en son temps. Khalifa Sall et compagnie seront-t-ils exclus de leur parti? L'avenir le dira.

Le porte-parole du PS fustige l'attitude de son camarade qui a entrepris une tournée dans le nord du pays sans se référer à la direction du parti, estimant que la maire de Dakar travaille pour son propre compte.



"Khalifa Sall n'est pas en tournée en tant que secrétaire à la vie politique du parti, il s'occupe de ses propres affaires". C'est la conviction du porte-parole du parti socialiste qui estime qu'un jour viendra très prochainement, la raison les jugera. Il indique également que de nombreux militants demandent de mettre un terme à cette démarche fractionniste.



"C'est une activité fractionnelle, nous allons en discuter et voir l'attitude des camarades qui ignorent les réalités du parti. Ils viennent au début des réunions, prennent la parole et partent avant la fin de la réunion. Ce qui fait qu'ils ne sont pas au courant des décisions et se constituent des mouvements à côté des instances du parti. Il arrivera un moment où tout ceci prendra fin".



En vue des prochaines élections législatives, Abdoulaye Wilane soutient que la parti n'a pas de fixation sur le quota et prédit la poursuite du compagnonnage au sein de Benno Bokk Yaakaar. "Notre coalition a battu le record de longévité politique. C'est une coalition gouvernementale, politique avec toutes les perspectives possibles qui se justifie par l'existence d'un ensemble d'éléments stratégiques qui peuvent demain déterminer l'avenir du Sénégal". Abdoulaye Wilane a invité les militants à s'inscrire pour l'obtention de la carte biométrique de la CEDEAO et de taire les querelles intestines.



