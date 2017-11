Bureau de Poste de Ndoulo et de Touba: 17 millions FCFA subtilisés

C’est aujourd’hui que les receveurs des postes de Ndoulo et Touba seront déférés au parquet du Tribunal de Grande instance de Diourbel.



Ils seraient accusés d’avoir fait main basse sur une somme avoisinant 17 millions de francs CFA. D’ailleurs, d’après "Le Quotidien", l’Amicale des receveurs des postes du Sénégal a commis pour la défense de ses deux membres, un ténor du barreau sénégalais.



Mais ce ne sont pas seulement les agents de la poste qui devront répondre des faits qui leur sont reprochés. Le convoyeur des fonds et un agent de sécurité de proximité ont été interpellés par les gendarmes de la brigade de Ndoulo.

