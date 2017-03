Burkina Faso: Le président Roch Kaboré favorable au retrait du CFA

Ouagadougou- Une monnaie commune, autre que le FCFA, permettra aux Etats membres de la CEDEAO de ’’réaffirmer’’ leur ’’indépendance’’, a déclaré vendredi le président du Faso Roch Kaboré qui plaide pour cela soit fait ’’à moyen terme’’.



’’C’est un gros défi lancé aux présidents de réfléchir pour qu’ensemble nous puissions avoir une monnaie. Cela nous permettra de réaffirmer notre indépendance, d’avoir une politique monétaire propre à nous et non pas attelée à une autre monnaie telle que l’Euro’’, a déclaré Roch Marc Christian Kaboré.



Le président du Faso s’exprimait vendredi, en marge de la clôture du 5e Forum international Afrique développement, à Casablanca au Maroc.



Plus de cinquante ans après les indépendances, seize pays d’Afrique Centrale et de l’Ouest ont toujours l’obligation de déposer 50 % de leurs réserves de change auprès du Trésor public français, en échange d’une «garantie de stabilité» entre le FCFA et l’Euro.



De plus en plus de leaders africains et d'organisations de la société civile, appellent à la création d’une monnaie propre à l’Afrique à la place du FCFA, monnaie coloniale créée en 1945 par la France.



’’Je ne peux pas affirmer que cela sera fait d’ici 2020 (prévision de la CEDEAO, ndlr). Mais c’est un débat sur lequel il faut garder l’œil ouvert pour le faire à moyen terme’’, a ajouté le président Kaboré, toujours cité par le quotidien public Sidwaya.