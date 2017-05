Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Burkina Faso: Plus de 4000 déplacés vers le Togo. La raison Rédigé par la rédaction le 27 Mai 2017 à 13:33 | Lu 49 fois

Un conflit entre les peuples Yanga et Moba au Burkina Faso, fait déplacer 4.000 personnes vers le Togo voisin. C’est ce que fait savoir dans un communiqué, le gouvernement togolais.

Ce conflit qui oppose Yanga et Moba, dans le village de Kabou (province de Koulpélogo) a dégénéré en un violent affrontement. Conséquence, 4000 personnes ont dû fuir les hostilités pour trouver refuge vers les villages frontaliers du Togo.





Dans un communiqué, le gouvernement togolais dit que, « ces déplacés pour la plupart des femmes, et des enfants sont arrivés sans effet dans notre pays à la recherche de secours, et se trouvent dans une situation de précarité. Les enfants sont déjà menacés d’anémie et des cas de diarrhée sont signalés ». Les réfugiés sont installés pour la plupart provisoirement, dans les écoles de Djakpaga dans le Tône, Babidouaré, Samnaba et Badibou à Cinkassé au Togo.

L’État togolais pour sa part, rassure des mesures urgentes prises pour venir en aide aux déplacés, et demande à la population locale des villages hôtes, une grande solidarité, dite habituelle au peuple togolais.

Les Moba sont une population d’Afrique de l’Ouest, vivant au nord du Togo, particulièrement dans les villes de Dapaong et de Bombouaka et leurs environs, également au Ghana et au Burkina Faso.



Les Yanga sont du Burkina Faso.

Rappelons que, la plupart des Etats africains sont confrontés à des problèmes fonciers qui souvent, sont sources de nombreux conflits sur le continent.

