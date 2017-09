Burkina Faso-Sénégal : Harouna Dia gâte les supporters sénégalais

Harouna DIA ,l'industriel sénégalais établi au Burkina Faso se sent concerné par le match qui doit opposer ce soir le Burkina au Sénégal. Comme à son habitude il a fait un geste louable à l'endroit des supporters sénégalais . Il a payé de sa proche tous les billets et maillots pour l’ensemble des supporters sénégalais . Une manière d'apporter un soutien indéfectible et très appréciable à l'endroit de tous les sénégalais présents à Ouaga pour les besoins de ce math capital pour une qualification à la prochaine Coupe du Monde de Football prévue en Russie.



Sékou Dia ,collaborateur d'Harouna DIA