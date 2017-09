Burkina Faso-Sénégal à Ouagadougou : la FSF de football remercie Harouna Dia pour son soutien indéfectible

La Fédération Sénégalaise de Football voudrait remercier très sincèrement Monsieur Harouna DIA, Homme d’Affaires sénégalais établi au Burkina Faso qui lui a spontanément accordé un soutien financier d’un montant de 5.000.000 de francs CFA, lors du séjour de la délégation sénégalaise à Ouagadougou, pour les besoins du match retour Burkina Faso vs Sénégal du 05 septembre 2017.



Elle magnifie à sa juste valeur ce geste de haute portée patriotique et voudrait par la même occasion remercier Son Excellence Madame Anta Coulibaly, Ambassadrice du Sénégal au Burkina Faso et tous nos compatriotes sénégalais établis dans ce pays pour l’assistance et le soutien apportés à notre Equipe Nationale avant, pendant et après cette rencontre. Dakar, le 07 septembre 2017.



LE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DE LA FSF ADJOINT DE LA FSF