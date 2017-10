Burkina Faso : l’équipe nationale de football est en deuil (photo)

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Octobre 2017 à 19:21 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe nationale du Burkina Faso est en deuil suite à l’annonce du décès de son gardien de but, Soulama Abdoulaye.



L’ancien gardien de but d’Asante Kotoko et Hearts of Oak au Ghana a également joué pour l’ASFA Yennega. Il est décédé à Bobo Dioulasso à l’âge de 38 ans, des suites d’une longue maladie. Il a été enterré dans sa ville natale, Banfora samedi, selon les conventions islamiques.

L’ancien gardien des "Etalons" avait été hospitalisé au début de l’année à l’hôpital régional de Banfora.



Né le 29 novembre 1979, Abdoulaye Soulama a fait ses débuts dans le monde de foot à Comoé Sports Union (USCO) à Banfora. Il a également joué pour les clubs tels que l’Association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso (ASFB) et l’ASFA Yennenga, avant de se rendre à Asante Kotoko à Kumasi et Heart of Oak à Accra.

Il a fait un tour en Algérie (CA Batan) avant de passer deux ans au club turc, Denezilispor, où il a joué 25 matchs.

Sélectionné pour la CAN 1998 comme troisième gardien de but, il a remporté la médaille d’argent lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2013.

Abdoulaye Soulama fait partie de la légende des grands gardiens de but que le Burkina Faso a connus.

Au mois d’avril dernier, c’est son frère qui perdait la vie suite à un accident de la circulation.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook