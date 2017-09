Burundi : l'Office du Haut-Commissariat des Nations-Unies, cambriolé

Les bureaux de l’Office du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme au Burundi ont été cambriolés par des hommes armés dans la nuit de mardi à mercredi à Bujumbura, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.



“Des hommes armés se sont introduits de force dans nos bureaux, ils ont menacé les agents de sécurité qui gardaient nos locaux et ont ensuite pénétré à l’intérieur des bureaux”, a indiqué à l’AFP, un fonctionnaire de l’ONU s’exprimant sous couvert d’anonymat.



Cette source n‘était pas en mesure de préciser si des documents ou du matériel avaient été dérobés.



Un officier de police a confirmé à l’AFP “l’attaque du bureau des droits de l’homme de l’ONU par des inconnus”.



Les relations entre le régime du président Pierre Nkurunziza et l’ONU se sont dégradées au fil des rapports de l’Office du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et de ses experts indépendants, qui ont régulièrement mis en cause les différents corps de services de sécurité du Burundi et les Imbonerakure, la ligue des jeunes du parti au pouvoir, dans des graves violations des droits de l’homme.