C’est un jour de finale de l’Afrobasket que ce Dg de Société a été fusillé par son personnel

Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Actusen.com, ledit personnel s’émeut du fait qu’au moment où la Sn/Hlm traverse l’un des moments les plus confus de son existence avec des projets en cale sèche, le Directeur général Mamadou Kassé s’agite comme un bambin au Mali où se dispute l’Afrobasket. Avec le rêve nombriliste de devenir ministre, accuse-t-on le boss de la Sn/hlm. Voici, d’ailleurs, l’intégralité dudit texte.



COMMUNIQUE



Nous le personnel de la Société National des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM) dénonçons la gestion de Mamadou KASSE Directeur Général de la SNHLM. Mamadou KASSE, un DG non conscient de sa mission et trop léger dans la conduite des affaires de la SNHLM



Tous reprochent au DG d’être absentéiste et d’être un amoureux des médias, qui communique beaucoup sur des projets et jamais sur des réalisations.



Présentement, Monsieur Mamadou KASSE est au Mali entrain de supporter les lionnes pendant que la structure traverse une situation d’extrême urgente liée à l’exécution des chantiers, qui n’avance pas.



On l’a vu dans les gradins à Bamako, il s’agitait comme un enfant pour supporter les Lionnes. Ces images ont blessé le personnel.



Mamadou KASSE, très prétentieux et très pressé ne pense qu’à devenir Ministre. Quitte à sacrifier la SNHLM et nous sacrifier, nous qui ne comptons que sur la SNHLM pour notre présent et notre avenir



Le personnel sollicite auprès des autorités la prise de mesures idoines pour le redressement de leur boite.



Plus d’un an, qu’il est à la tête de la SNHLM, Mamadou KASSE n’a rien réalisé. Il était en campagne électorale depuis fin Juin jusqu’en Aout 2017.



Revenu pour une reprise de service, le voilà au Mali pour des futilités.



Le personnel lui demande de changer de conduite s’il veut rester encore



à la SNHLM.



Fait à Dakar le 27 Août 2017



Le Personnel de la SNHLM