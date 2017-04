C1 - Real Madrid / Zinédine Zidane : " Nous devrons faire un grand match "

Zinédine Zidane, comment abordez-vous cette seconde manche contre le Bayern Munich ?

Nos fans seront importants. Nous aurons toujours besoin d'eux et ils seront toujours là. On a un joueur en plus avec eux. La physionomie du match ? Je ne sais pas. On verra. Je sais que nous devrons faire un grand match. Il va falloir que l'équipe soit forte pour essayer de gagner. Nous n'allons pas spéculer ou penser au match aller (victoire 2-1 à l'Allianz Arena). Nous savons que ce sera difficile. Le Bayern, qu'il joue à domicile ou à l'extérieur, ça ne change rien. Ils vont nous poser des difficultés. Nous allons devoir très, très, très bien jouer.



Faut-il s'attendre à un réveil des attaquants allemands ?

Il n'y en a pas un plus fort qu'un autre. Ensemble, ils sont très bons. Ils ont les moyens de nous causer des problèmes. Nous allons jouer sur nos forces et préparer le match comme nous l'avons fait à l'aller. Le résultat de la semaine dernière ne nous garantit rien. Le Bayern fera un grand match et nous le savons.



Comment allez-vous remplacer Gareth Bale ?

J'ai déjà décidé qui allait le remplacer, mais je ne vais pas vous le dire. Et je ne vais pas non plus dire si nous allons changer de système ou pas.



Zidane : « Je vis au jour le jour »



Quelle est la durée de son absence ?

Contre le Bayern, il ne sera pas là car nous ne voulons pas prendre de risques. En revanche, j'espère qu'il sera là dimanche contre Barcelone, mais je ne peux pas vous l'assurer. Il a beaucoup travaillé pour revenir dans l'équipe après son absence de trois mois. Il est revenu avec beaucoup d'envie. Il a une gêne qui l'empêche d'être bien. J'espère vraiment que ça ne sera pas grave.



Peu utilisé cette saison, Isco a-t-il gagné ses galons de titulaire ?

Il l'a gagné, mais c'est le cas de tous les autres. Il est prêt à jouer comme tout le monde. C'est le plus important. Nous allons voir ensuite ce que nous décidons et de quelle façon nous allons jouer.



Avez-vous parlé avec lui de son avenir ?

Je n'ai pas parlé avec lui.



Quid de votre avenir ?

Personne du club ne m'a approché. Je vis au jour le jour.



