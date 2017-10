CAF-Ahmad Ahmad: « L'organisation au Cameroun n'a jamais été menacée » Lors de la réunion de la commission d'organisation de la CAN 2019, le président de la CAF Ahmad Ahmad s'est prononcé sur le cas du Cameroun.

Jeudi 12 Octobre 2017

«Notre rôle est d’accompagner au mieux le Cameroun qui organise la CAN Total en 2019, dans un nouveau format, à remplir convenablement le cahier de charges qui n’est pas un document figé et que vous avez la possibilité d’améliorer, maintenant que vous avez pris vos fonctions», a-t-il expliqué, informe Wiwsport.



Il a aussi précisé que ni la Côte d’Ivoire (2021) ni la Guinée (2023) ne sont menacées.

