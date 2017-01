CAN 2017, 8 joueurs du Cameroun refusent de rejoindre la sélection Il sont au total 8 joueurs de l'équipe nationale du Camroun, les "Lions indomptables qui ont dit Non à la sélection nationale, refusant de participer à la prochaine coupe d'Afrique des nations de football. L'ancien goleador du Cameroun Patrick Mboma estime que beaucoup parmi les "Lions indomptables" qui ont fait défection vont regretter leur décision et réclame des sanctions.

Patrick Mboma souhaite que les 8 joueurs concernés ne soient plus rappelés en équipe nationale même si le Cameroun se qualifie pour la coupe du monde. Irrité et amer, il a déclaré, "tu ne viens pas aujourd'hui, tu ne viens plus. La nation, on la chérit ou on ne la chérit pas", ajoutant qu'à l'époque où il était joueur, il a refusé des contrats dans des clubs européens en donnant le priorité à la sélection. Patrick Mboma condamne sans réserve l'attitude des footballeurs Camerounais qui ont refusé de rejoindre la sélection nationale à l'occasion de la prochaine édition de la coupe d'Afrique des nations. L'ancien international Camerounais qui a donné son avis sur ces forfaits considère d'entrée de jeu que les déserteurs comme il les appelle ont fait " un choix financier et non de carrière". Mais il admet tout de même que e Cameroun ne séduit plus. Sinon, il y aurait pu y avoir une vague de bi-nationaux qui auraient pu booster la sélection à l'image de celle de la RDC. Mais Mboma déclare croire toujours aux chances de succès de son pays à la CAN Gabon 2017. Il se dit d'autant plus confiant que le résultats obtenus en matchs de préparation, sont encourageants. Patrick Mboma croit tout de même que les joueurs présents peuvent faire nettement mieux que les absents." On peut se passer de ces absents , ce n'est pas comme si c'était Samuel Eto'o ou Rigobert Song à leur apogée qui décident de ne pas venir en équipe nationale", soutient-il pour relativiser ces absences. Comme pour conforter ses propos, il relève que les cinq derniers matches des Lions montrent que parmi les huit absents seuls, le latéral droit Allan Nyom était régulièrement titulaire dans le onze de départ. Le Cameroun va disputer sa 18e CAN et partage la poule A avec le Gabon, pays organisateur, le Burkina Faso, et la Guinée Bissau.

source. rfi.fr

