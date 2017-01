CAN 2017: Abdoulaye Diallo et Fabrice Ondoa, le combat des gants Solides avec leurs équipes depuis le début de la CAN 2017, Abdoulaye Diallo et Fabrice Ondoa seront l'une des attractions de ce quart de finale de demain, entre le Sénégal et le Cameroun.

Dans le choc de demain entre "Lions", il y aura également une rude bataille des cages, avec Abdoulaye Diallo et Fabrice Ondoa.



Champion d'Europe U 19- Infranchissable face à la Tunisie et élu Homme du match, le portier sénégalais est l'une des valeurs sûres de l'Equipe nationale du Sénégal dans cette CAN 2017. Très bon sur sa ligne de but et rarement pris à défaut grâce à une bonne concentration, le gardien de but prêté par le Stade Rennais au club turc de Rizespor, cette saison, sera un atout de taille pour l'équipe de Aliou Cissé dans ce quart de finale de demain à Franceville. Du haut de son mètre 89 et ses 79 kg, l'ancien gardien du Havre et Champion d'Europe des moins de 19 ans en 2010 avec Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette et Chris Mavinga, sera très attendu pour confirmer sa très belle prestation du 15 janvier dernier devant les "Aigles de Carthage".



Formé au Barça- Mais en face, il y aura le jeune portier camerounais formé dans la Masia du FC Barcelone qui a confirmé au Gabon ses belles prestations, pressenties déjà en match amical contre l'Equipe nationale de France, le 30 mai dernier et dans les éliminatoires de la CAN. Auteur d'un arrêt décisif lors du dernier match de la phase de poule du Groupe A, face au Gabon, pays organisateur de la CAN, Fabrice Ondoa a permis aux siens de préserver le match nul. Acheté durant le dernier mercato par le Fc Séville qui l'a prêté dans la foulée, avec option d'achat, au Gymnastic Tarragone, en deuxième division espagnole, le gardien des "Lions Indomptables" est l'un des meilleurs Camerounais dans cette Coupe d'Afrique des Nations.



Malgré son jeune age (21 ans), le natif de Yaoundé est déjà l'un des joueurs les plus expérimentés de la sélection dirigée par Hugo Broos, avec ses 25 capes. Pour sa première CAN en 2015, il avait été déjà l'une des rares satisfactions dans la grisaille de l'élimination du Cameroun au premier tour en Guinée équatoriale. Autant dire que le match de demain sera aussi un duel entre les deux derniers remparts des "Lions".



L'Observateur

