CAN 2017: Abdoulaye Diallo, gardien de but du Sénégal, un statut confirmé Le gardien des "Lions" Abdoulaye Diallo, a confirmé par ses prestations à la coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017, son statut de numéro 1 dans la cage de l'équipe nationale de football du Sénégal.

Il n'a concédé aucun but en cours de jeu sur les trois matchs qu'il a disputé à Franceville pour confirmer qu'il reste et demeure le véritable titulaire du sélectionneur Aliou Cissé. Son match-référence au Gabon fut certainement livré contre la Tunisie lors de première journée de la poule B.



Lors de cette rencontre, les "Lions" ont certes gagné 2-0 mais ont aussi subi les assauts répétitifs des "Aigles de Carthage". N'eussent-été les parades décisives du natif de Reims, le match aurait pu tourner au vinaigre pour les protégés d'Aliou Cissé.



L'entraîneur n'avait d'ailleurs pas tari d'éloges à l'endroit de son portier numéro 1 dans la hiérarchie et l'avait encensé ce soir-là. " Toute grande équipe a besoin d'un grand gardien. Il n'a pas eu beaucoup de choses à faire pendant les éliminatoires et ce n'est pas le cas de ce soir où il fait un grand match", avait ainsi commenté Aliou Cissé pour celui la prestation de celui qui fut élu homme du match.



Lors du quart de finale face au Cameroun, Abdoulaye Diallo n'eut rien à se reprocher car il n'avait pas encaissé de but en cours de jeu. Il réussit des arrêts exceptionnels sur les occasions de but sporadiques des "Lions Indomptables". Dans ce match, le seul reproche, qui pouvait être fait à l'ancien champion d'Europe avec l'équipe de France des moins de 19 ans est qu'il n'est pas parvenu à stopper un seul des 5 tirs au but du Camerounais Moukandjo et ses partenaires.



Ainsi, Abdoulaye Diallo doit certainement s'améliorer sur ce plan-là de peur que ses remplaçants désignés que sont Khadim Ndiaye ou Pape Seydou Ndiaye ne lui chipent sa place. Le temps d'une pareille séance car ces derniers étant reconnus comme des spécialistes en matière d'arrêt de penaltys.



