CAN 2017: Alassane Ndour sur le quart de finale Sénégal-Cameroun, "cette génération doit nous venger après la finale perdue de 2002" Alors que le match Sénégal/Cameroun, principale affiche des quarts de finale de la CAN 2017, est très attendu, l'ancien international Sénégalais Alassane Ndour croit fermement aux chances des "Lions". Il pense que Sadio Mané et ses coéquipiers ont les moyens d'éliminer le Cameroun et demande aux joueurs de rester vigilants.



Alassane Ndour est catégorique sur un point, le match de ce samedi Sénégal/Cameroun sera compliqué. "Ce sera un match difficile. C'est un match à élimination directe entre deux équipes qui ont leur mot à dire en Afrique. Le Sénégal a montré de très belles choses durant le premier tour. Il a dominé ses deux premiers matchs avec un impact physique et des qualités techniques incroyables.



En face, c'est une équipe du Cameroun solide même si elle n'a pas montré une aisance technique extraordinaire, mais elle a de très bon atouts physiques à ne pas négliger", a analysé l'ancien défenseur des "Lions".



Et pour lui, les "Lions indomptables" possèdent aussi un groupe de qualité. "L'équipe du Cameroun ne possède pas des joueurs de classe mondiale mais elle dispose de garçons qui font la différence au niveau des individualités. C'est une équipe assez disciplinée et qui peut créer beaucoup de problèmes aux Sénégalais", pronostique Alassane Ndour.



Pour lui, ce sera du 50-50 dans ce match. Il a tenu à mettre en garde le Sénégal, "il va falloir respecter les Camerounais parce qu'ils ont de grands gabarits. Les Camerounais sont sont très bons sur les coups de pieds arrêtés, ils sont virevoltants", prévient-il encore.Il voudrait en définitive en tant que Sénégalais, espère-t-il, que "cette génération nous venge après la finale perdue face au Cameroun en 2002. Mais je sais que ce ne sera pas simple. Il va falloir bien défendre parce que le Cameroun a son mot à dire", souligne-t-il.

source: l'AS quotidien

