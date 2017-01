CAN 2017-Algérie: Le sélectionneur de l’Algérie démissionne « Vu la pression qui est exercée sur la fédération et l’équipe nationale, j’ai préféré arrêter mon contrat par amitié pour le président de la Fédération qui mérite le respect ». Telle est la déclaration faite par le sélectionneur belge de l’Algérie, Georges Leekens.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Janvier 2017 à 15:01 | | 0 commentaire(s)|

Dans sa déclaration publiée sur le site de la fédération algérienne de football (FAF), M Leekens a été clair: « Pour le bien de tous, je préfère donc partir même si je le fais avec un pincement au cœur en souhaitant toute la réussite du monde à l’équipe nationale ».



L’entraîneur âgé de 67 ans, était passé une première fois à la tête des "Fennecs" en 2003. Sa démission relance le débat sur les coachs étrangers.



Cette démission intervient après la défaite de l’équipe algérienne au premier tour de la Can Gabon 2017. L’on a en mémoire la sortie du Premier ministre algérien sur la piètre prestation de l’équipe nationale face à la Tunisie. L’équipe a essuyé de vives critiques durant ses prestations. Le clou a a été enfoncé par le Premier ministre algérien Abdelmalek Sallal.



M. Abdelmalek Sallal a réagi dimanche dernier désapprouvant la prestation de l’équipe algérienne à la Can.



« Une évaluation sera établie après le retour de l’équipe nationale au pays », avait alors dit le Premier Ministre.



Rappelons que, lors de la rencontre Zimbabwe-Algérie, les poulains de l’entraîneur démissionnaire n'avaient pu faire mieux que le nul, 2-2.



Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook