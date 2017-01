CAN-2017-Algérie-Sénégal: Georges Lekeens, entraîneur d'Algérie, " ...il y aura la guerre contre le Sénégal pour décrocher la qualification"

" On a rechargé les batteries pour affronter le Sénégal qui est une très bonne équipe. N’empêche, je crois à 200% à notre qualification en quarts de finale. On ne va pas se focaliser sur l'autre match qui se joue sur l'autre terrain. Il y aura une guerre contre le Sénégal pour décrocher la qualification. Moi, j'ai eu à engager des défis difficiles et je les ai à chaque fois réussis. Et ce match contre le Sénégal, c'est un défi pour nous tous, les joueurs, les membres de l'encadrement technique, les dirigeants...



Dans un match de football, tu peux être le meilleur et ne pas gagner. Notre équipe peut gagner face à n'importe quelle autre équipe dans cette CAN. Notre équipe qui a un énorme potentiel peut s'adapter dans n'importe quel schéma tactique."



Walf Quotidien