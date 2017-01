CAN 2017: Aliou Cissé, coach des "Lions", "le Sénégal a un groupe sur lequel, on peut compter" Après l'élimination des "Lions" de la CAN 2017, le sélectionneur national Aliu Cissé reste flou sur son avenir à la tête des "Lions", il regrette les occasions manquées qui auraient pu changer le cours du match.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Janvier 2017 à 13:42 | | 0 commentaire(s)|

"On a eu des occasions et des opportunités de marquer ce but qui allait nous mettre dans le bon tempo, on aurait pu marquer au moins un but dans ce match mais ce n'est pas arrivé malgré nos occasions", regrette l'entraîneur national des "Lions" Aliou Cissé.



Pour lui, ses joueurs se sont rendus la tâche difficile en ne concrétisant pas leur domination. Mais il estime que son effectif est jeune et que cela est compréhensible. A la question de savoir s'il a commis des erreurs en tant que jeune coach, il répond, "je ne sais pas si j'ai commis des erreurs. J'ai le sentiment du devoir accompli.



Cela fait plus de dix ans qu'on n'était pas arrivé en quart de finale. Même si je suis jeune, je n'ai pas ce complexe par rapport aux entraîneurs plus expérimentés. Ce qu'on a fait, prouve qu'on a une identité de jeu".



Aliou Cissé se dit très également très peiné d'avoir vu ses joueurs s'effondrer en larmes dans les vestiaires suite à leur élimination par le Cameroun. Il regrette ainsi que tout le travail abattu jusque-là n'ait pas été récompensé.



Sur son avenir à la tête des "Lions", il soutient qu'il a besoin de réfléchir sur son avenir. "On a travaillé durement pendant pendant deux ans, c'est une grosse déception pour moi et le groupe, l'avenir nous dira, je n'ai pas trop envie de penser à l'avenir". Mais il soutient quand même que le Sénégal a un groupe sur lequel, on peut compter, que ce soit lui ou un autre.



source: enquête



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook