CAN 2017: Aliou Cissé encense Mame Biram Diouf Le manque d’efficacité de Mame Biram Diouf qui n’a pas encore trouvé le chemin des filets, ne semble pas trop affecter Aliou Cissé. Le coach du Sénégal apprécie positivement des prestations de son avant-centre.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Janvier 2017 à 13:17 | | 0 commentaire(s)|

Jouer plus de 150 minutes sans mettre de buts en Can avec un statut de titulaire n’est pas une faute pour Aliou Cissé, si le joueur en question fait correctement son travail sur le terrain.



L’entraineur des "Lions" est sous le charme de Mame Biram Diouf, l’avant-centre des "Lions" qui, même s’il n’a pas encore trouvé le chemin des buts, livre, selon Aliou Cissé, des matchs complets qui ont un impact réel sur les résultats jusqu’ici obtenus.



Analysant les prestations de l’attaquant de Stoke City, Aliou Cissé prend le contre-pied de certains analystes et préfère retenir les nombreux efforts du joueur et son positionnement qui facilitent le jeu des "Lions".



« Il fait des efforts et travaille pour l’équipe. Il est précieux dans le pressing et est généreux. Il joue beaucoup pour ses coéquipiers. Si on se procure autant d’occasions, c’est parce que Mame Biram crée des brèches par ses appels et par sa générosité à nous amener beaucoup de profondeur. Il a aussi la capacité de recevoir le ballon dos au but », a dit le coach des "Lions" du Sénégal.



Aliou Cissé souligne l’état d’esprit qui anime le joueur qui ne rechigne jamais à faire les efforts nécessaires pour le bien de l’équipe. « Il est dans l’état d’esprit que j’attends, dans l’identité que je veux imposer et que je veux mettre en place dans cette équipe nationale du Sénégal », apprécie Aliou Cissé.



Il estime que l’attaquant est jugé par le nombre de buts marqués et il est sûr que Mame va en marquer.



Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook