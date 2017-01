CAN 2017 : Aliou Cissé promet de couper ses Rastas en cas de victoire finale

"Si on gagne, j’enlève mes rastas. Je vous le promets", a déclaré le technicien de football dans une interview publiée vendredi par le quotidien Sud Quotidien.



Parlant de sa coiffure, Cissé, capitaine de l’équipe du Sénégal à la CAN et au Mondial 2002, dit ne pas refuser de les enlever. "Je suis venu en équipe nationale avec cette crinière. Cela ne veut pas dire que demain que je ne vais pas l’enlever", a-t-il affirmé.



"Certains me disent que ça ne fait pas très professionnel, que pour être un entraîneur de haut niveau, il faut avoir la tête rasée, il faut être bien sapé", a confié Aliou Cissé à Sud Quotidien. Il dit être en désaccord accord avec cette conception du métier d’entraîneur de football. "Au-delà du football, il y a l’homme et la vie", philosophe le finaliste de la CAN 2002.



