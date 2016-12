CAN 2017 : Augustin Senghor invite les "Lions" à s'inspirer du Portugal pour gagner le titre Le président de la fédération sénégalaise de football Maître Augustin Senghor veut comme tous les autres Sénégalais voir les "Lions" triompher à la CAN 2017. C'est pourquoi, il invite la bande à Sadio Mané à mouiller le maillot en terre gabonaise pour offrir au Sénégal son premier trophée dans cette compétition.

Dans quelques jours, l'équipe nationale de football du Sénégal va disputer sa 14éme participation à une phase finale de coupe d'Afrique des nations. Une compétition que le Sénégal n'a jamais remportée. Hier lors de la signature de contrat entre la fédération sénégalaise de football et une compagnie de stations service qui s'engage à accompagner les "Lions" pour cette conquête continentale, le patron fédéral a lancé un appel aux Sénégalais et aux "Lions" de ne pas faire dans le fatalisme.



"Nous devons entrer dans le domaine du possible. Il faut que l'on comprenne que notre football est capable de gagner et je pense que c'est seulement cela qui nous fait défaut. Invitant le peuple à faire bloc autour de la sélection nationale, le patron de la fédération sénégalaise de football s'est voulu optimiste pour la compétition à venir.



"Il y a des équipes qui nous envient parce qu'on parle beaucoup de nous alors que nous n'avons rien gagné. Quelque part, la valeur, la qualité et le talent sont là. Il ne nous reste que cette dimension de solidarité et d'union des coeurs mais aussi ce mental que nous sommes en train de conquérir", indique Augustin Senghor qui continue.



"Pour gagner, il faut se mettre à terre, il faut que les joueurs mouillent le maillot pour connaître ce bonheur que nous attendons tous. Donnons nous rendez-vous pour célébrer la coupe et une qualification à la coupe du monde". Pour le président de la fédération sénégalaise de football, "le Sénégal a toujours été joueur mais jamais compétiteur et il faut que cela change. Arrêtons de regarder les autres et croyons en nous et disons nous que c'est pour bientôt. L'exemple du Portugal qui a remporté l'Euro est là. Tout le monde attend l'équipe nationale du Sénégal après les performances des U20 et des "Lions" du beach soccer".



