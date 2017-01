CAN 2017 : Baldé Keita, le jeune talent de l’équipe sénégalaise

Comme son coéquipier napolitain, Kalidou Koulibaly, qui aurait pu jouer pour la France, Baldé Keita aurait pu porter le maillot rojo de l’Espagne, où il est né.



Formé au FC Barcelone, au sein de la fameuse Masia, c’est pourtant en Italie qu’il signe son premier contrat professionnel, en février 2014, avec la Lazio Rome, six mois seulement après son arrivée dans la Ville éternelle.



Depuis, le gaucher n’a cessé de progresser à la pointe de l’attaque laziale. Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, l’a appelé pour la première fois en mars 2016 – quelques jours seulement après son 21e anniversaire – à l’occasion d’un match face au Niger (2-0). Et, en septembre, il a inscrit son premier but avec les "Lions" de la Teranga contre la Namibie (2-1). Depuis, l’avenir du Sénégal semble être entre ses pieds.



