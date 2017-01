CAN 2017-Booba: Top 3 des polémiques sur sa prestation au Gabon

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2017 à 17:09 | | 0 commentaire(s)|



Booba était annoncé comme la plus grande surprise de l’ouverture de la CAN. Ce qui était au début une simple rumeur s’est confirmé pour le plus grand plaisir des fans de la musique et du football.



Mais, la bonne nouvelle a été aussi entachée de nombreuses polémiques après la prestation du rappeur français. Une prestation bien accueillie par les stars présentes à l’instar d’Akon qui n’a pas pu résister à son envie de monter sur le podium pour accompagner Booba au moment de l’interprétation du titre « DKR ». Nous avons pu recenser trois polémiques majeures autour de cette prestation :



2-Le public



On a beaucoup critiqué le fait que Booba soit invité pour chanter dans un stade pratiquement vide. Surtout pour une grande cérémonie comme l‘ouverture de la CAN et avec une star comme « Le Duc de Boulogne » en tête d’affiche. Le stade n’était pas plein ; cela a laissé transparaître le malaise politique qui sévit au Gabon.



3-Le cachet



Les rumeurs circulaient aussi sur le cachet perçu par Booba pour une prestation de moins d’une demi-heure. On parle de plus de 50 000 euros soit 30 millions de F Cfa.



4-Le T-shirt



La plus grosse polémique portait sur le T-shirt de l’artiste, flanqué du logo de sa marque de vêtement « Unkut ». On lui a reproché d’avoir mal organisé les pays sur la carte de l’Afrique dessinée sur la face avant de son vêtement. Le Cameroun par exemple se retrouve en Afrique du Sud, l’Algérie à l’Ouest et pire encore, il a oublié d’inscrire le drapeau du Gabon, aux côtés des autres pays illustrés et qui participent à cette CAN. Le message en arrière de son habit n’est pas aussi passé inaperçu : « j’ai couru comme un esclave pour marcher comme un roi ».



Afrikmag

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook