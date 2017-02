CAN-2017: Cameroun - Ghana, les Black Stars en route vers une nouvelle finale ?

Avec chacun quatre Coupes d'Afrique au compteur, le Cameroun et le Ghana ont l'habitude des grands rendez-vous. L'affiche de la seconde demi-finale de la CAN promet un beau spectacle entre les "Lions Indomptables" et les "Blacks Stars".





Lors de la seconde demi-finale de la CAN-2017, le Ghana, déjà finaliste en 2015, va tenter ce jeudi 2 février de faire aussi bien cette année face à une surprenante équipe du Cameroun jeune mais accrocheuse.



Les "Blacks Stars", déjà titrés en 1963, 1965, 1978 et 1982, rêvent de décrocher de nouveau un trophée depuis plus de 30 ans. Le Ghana a pourtant tout essayé au cours de la dernière décennie. L’équipe a été au moins demi-finaliste lors des cinq dernières éditions.



Une incertitude pour Asamoah Gyan



Face au Cameroun, les coéquipiers d'André Ayew ont l'occasion de s'offrir une nouvelle opportunité de récompenser enfin leur régularité. "Ce n'est pas juste grâce à la chance mais grâce au dur travail que l'équipe a réalisé" au fil des années que le Ghana a réussi à faire preuve de constance au plus haut niveau, a déclaré son sélectionneur-adjoint Maxwell Konadu, mercredi 1er février lors de la conférence de presse d'avant-match.



"Les joueurs ont toujours envie de faire quelque chose pour leur nation. La chose que nous rêvons tous de réaliser est de remporter cette coupe cette fois-ci", a-t-il ajouté.



Pour atteindre leur objectif, les Ghanéens espèrent compter sur le retour de leur capitaine et buteur Asamoah Gyan, touché à l'aine la semaine dernière et resté sur le banc face à la RD Congo (2-1) en quarts. "Nos médecins ont travaillé avec lui et il se remet petit à petit. Nous ne pouvons pas confirmer pour le moment s'il sera prêt à jouer ou non, mais il a pu trottiner et faire quelques exercices avec le ballon (mardi). Nous devrons juste attendre et voir ce qu'il va se passer", a indiqué son encadrement.



Le retour au premier plan des Camerounais ?



Du côté de leurs adversaires camerounais, un homme est en tout cas fin prêt à l’affronter : Fabrice Ondoa, meilleur gardien du 1er tour de la CAN. Le portier a mené presque à lui seul son équipe dans le dernier carré et a fait rêver tout un peuple d'un retour au premier plan de sa sélection.



Car les "Lions indomptables" ont connu sur cette décennie une trajectoire inverse à leur adversaire. Hégémoniques au début des années 2000, avec une génération incarnée par Patrick M'Boma, Rigobert Song ou encore le jeune Samuel Eto'o, les Camerounais n'ont plus disputé une finale de CAN depuis la défaite contre l'Égypte en 2008.



LA DEMI-FINALE GHANA-CAMEROUN EN 2008



Cette année-là, il avaient décroché leur place en finale en battant justement le Ghana (1-0). Pour cette revanche, Hugo Broos ne pourra toutefois compter sur aucun des joueurs de cette époque. Le gardien Kameni a été écarté, et sept cadres ont préféré rester dans leurs clubs en Europe. Le sélectionneur a choisi de faire place aux jeunes. Un pari qui se révèle payant.



Le Cameroun a ainsi connu un beau parcours depuis le début de la compétition. Les tirs au but leur ont même souri en quart de finale face au Sénégal (0-0 a.p., 5-4 t.a.b.), mais Hugo Broos les redoute : "J'espère qu'on ne va pas vivre encore une séance de penalties. C'est un peu trop énervant. Mais si on se qualifie contre le Ghana grâce aux penalties, je serai très content."



Avec AFP