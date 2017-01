CAN 2017- Championne en titre, la Côte d'Ivoire, dos au mur: "ça va se jouer au mental" selon son entraîneur, Dussuyer La Côte d'Ivoire, championne en titre, pourrait faire ses adieux à la compétition en cas de faux-pas face au Maroc ce soir dans le cadre de la troisième journée du groupe C.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Janvier 2017 à 11:46 | | 0 commentaire(s)|

La pression monte dans le camp des "Eléphants" avant leur "fnale" de ce mardi 24 janvier face au Maroc. Pour leur coach Micjhel Dussuyer, il faut plutôt parler de "huitième de finale" car il reste conscient que son équipe jouera un match couperet face à des "Lions de l'Atlas" en pleine confiance après un victoire probante obtenue face au Togo. Très en deçà dans l'intensité lors des débuts de partie de leurs différentes sorties, les "Eléphants semblent toutefois monter en puissance. "Au fur et à mesure de la compétition, on est monté en puissance. C'est positif. C'est quelque chose qui doit nous booster. Il faudra tout donner, cela va se jouer au mental, sur la concentration, la rigueur. La pression sera des deux côtés, le Maroc aussi ne devra pas perdre". Les "Eléphants" vont devoir s'imposer s'ils ne veulent pas déjà rentrer à la maison comme c'est déjà le cas pour la Guinée-Bissau, le Gabon, l'Ouganda ou encore l'Algérie, déjà éliminés de la CAN 2017. Une telle situation, les Ivoiriens l'avaient déjà connue et avait dû batailler il y a deux ans avant de se qualifier lors de la troisième et ultime journée pour finir ensuite par remporter le tournoi.

source: le quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook