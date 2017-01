CAN 2017-Claude Leroy, entraîneur du Togo: « L’heure du Sénégal a peut-être sonné" »

Claude Leroy et l’équipe du Togo ont installé leur quartier général à l’Institut Diambars sur la station balnéaire de Saly (70 kmS de Dakar).



Ce sera pour les besoins de la préparation de la Can 17. Dans l'entretien qu’il a accordé à Sud Quotidien, l’entraineur des Éperviers partage son expérience africaine faite de neuf Can, ses performances et sur son passage avec la sélection du Sénégal.



L’ancien sélectionneur des Lions (1988-1992) n’a pas manqué de donner son avis sur l’équipe du Sénégal à la Can Gabon 2017 mais aussi de ses ambitions avec le Togo qu’il place parmi les tout-petits de son groupe. Pour Leroy, « l’heure du Sénégal va peut-être sonné" ».



