CAN 2017- Découverte: Ismaïla Sarr, le benjamin qui monte en puissance Pour le troisième match du Sénégal face à l'Algérie comptant pour la troisième et dernière journée des matchs de poule, l'entraîneur Aliou Cissé a procédé à de multiples changements pour le 11 de départ. Durant cette rencontre, quelques joueurs étrennaient leur première en qualité de titulaires voire disputaient tout simplement leur premier match officiel dans une phase finale de coupe d'Afrique. Rentré remplaçant à la place de Diao Keïta Baldé lors du premier match, le benjamin Ismaïla Sarr, lui, a étalé toute sa classe durant la rencontre.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Janvier 2017 à 13:51 | | 0 commentaire(s)|

Virevoltant sur le côté, après un débordement sur le couloir droit, il voit son tir dévié par le gardien Algérien mais son partenaire Pape Kouly Diop finit par marquer. Appelé pour la première fois en sélection lors de la rencontre Sénégal-Namibie (2-0), comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. Il a été convaincant lors de la rencontre amicale Sénégal-Libye (2-0). En plus de son premier but en sélection, il avait délivré une passe décisive à Moussa Sow. A l'issue de la qualification des 'Lions' au tour suivant, il déclarait:" Je félicite l'équipe, nous avons fait le maximum, il faut prendre les matchs les uns après les autres. Nous sommes là et si le coach a besoin de nous, nous allons répondre. Cette qualification arrive au bon moment parce que cela va nous permettre de continuer le travail". Si le 8 janvier à Brazzaville, il avait bénéficié d'un centre de Pape Kouly Diop, cette fois-ci, c'est suite à sa frappe que son partenaire a profité pour ouvrir le score. Le jeune international n'a pas déçu lors de ce match face à l'Algérie qui s'est soldé par le score de deux buts partout.

source: vox populli

