CAN 2017: Des techniciens locaux divisés sur la place de l'expertise locale Des sélectionneurs locaux affichent des approches différentes au sujet de la place qui doit leur être accordée dans les équipes nationales, reconnaissant néanmoins la qualité des techniciens du cru.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2017 à 15:46 | | 0 commentaire(s)|

Le sélectionneur national Aliou Cissé, interpellé sur la question, estime que l’expertise n’a pas de couleur. ‘’D’ailleurs, c’est cette différence de couleur qui fait le charme du football’’, a indiqué le sélectionneur du Sénégal qualifié avec la RD Congo de Florent Ibenge au second tour de la CAN 2017 (14 janvier au 5 février).



Le successeur du Français Alain Giresse sur le banc des "Lions", préfère lancer la balle aux fédérations africaines à qui la question doit être posée. Il martèle que ce n’est pas un débat qui l’intéresse. ‘’Le football est universel’’, tranche le capitaine du Sénégal à la CAN et au Mondial 2002.



Baciro Candé, le sélectionneur de la Guinée-Bissau, a abondé dans le même sens que son homologue sénégalais, évoquant la mondialisation du football.

‘’Comment peut-on admettre que des joueurs africains puissent évoluer partout à travers le monde et que des techniciens des autres contrées ne puissent pas venir bosser en Afrique’’, a questionné Candé qui a travaillé au Portugal avant de se voir confier les rênes des "Djurtus", qu’il a qualifiés pour la première fois de leur histoire en phase finale de CAN. ‘’On doit accepter que tout le monde puisse bouger’’, a-t-il dit, reconnaissant comme Aliou Cissé la qualité de l’expertise locale.



Plus tranchée est la position du sélectionneur des "Warriors", Callisto Pasuwa qui estime que ce sont les entraîneurs locaux qui sont les mieux qualifiés pour diriger les équipes nationales du continent.

‘’Je ne comprends pas qu’on ne puisse pas faire confiance davantage aux techniciens locaux’’, a-t-il fait remarquer.

Sur 16 sélectionneurs présents à la CAN 2017, seuls quatre sont des techniciens locaux et deux (Aliou Cissé et Florent Ibenge) sont présents en quarts de finale qui débutent ce samedi.

source: aps.sn

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook